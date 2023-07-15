Удаляли через сосуды: раскрыты детали сложной операции у Ивана Краско

Актер Иван Краско перенес операцию по удалению тромба в голове. Подробности сообщила его помощница Дарья Пашкова.

«Это был тромб, его вытащили», - рассказала она.

Тромб удаляли через сосуды. По признанию Пашковой, операция была сложная. Зато после нее актер снова стал чувствовать онемевшую часть тела.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, Краско проводят седацию – это необходимо, чтобы он спал и восстанавливался.

Об операции у 92-летнего актера стало известно 13 июля. Подробностей не сообщалось.

До этого говорилось о его госпитализации и четвертом инсульте. Артист находится в реанимации, к нему не пускают родных. Единственный человек, которому разрешили быть, это помощница. Сын Краско Федор рассказал, что отец всех в больнице называет ее именем. Главная проблема после операции - галлюцинации у актера. При этом сын заявил, что у Краско все не так плохо.