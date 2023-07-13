Актеру Ивану Краско провели экстренную операцию в центре Алмазова

Актера театра и кино Ивана Краско экстренно прооперировали. 92-летний знаменитость находится в центре Алмазова. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, звезда сейчас в реанимации. За ним тщательно наблюдают специалисты. Отмечается, что состояние Краско вызывает у них опасения.

По сообщению Telegram-канала Mash, артиста поразил обширный инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения случается у него четвертый раз.

Ранее Пятый канал связался с помощницей актера, которая рассказала о его состоянии. Дарья Пашкова в беседе с журналистами подтвердила, что он находится в реанимации. По словам девушки, у мужчины вроде бы отказала левая часть тела. Но речь не нарушена, что является хорошим признаком.

«Я завтра поеду узнавать подробности у врача», – делилась Дарья.

По мнению девушки, Ивану Ивановичу могло стать плохо из-за душевных переживаний. Еще утром ему стало плохо, поэтому он позвал своего сына. Помощница говорит, что ее отъезд расстроил актера, он хотел, чтобы Дарья всегда была рядом.

«Он мне об этом говорил каждый день, что я уехала и все стало хуже», — рассказала Пашкова.

Ранее мы писали о том, что актрису Марину Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Стало известно, что спектакли с участием знаменитости в театре «Современник» отменены на неопределенный срок.