«Всех называл ее именем»: к Ивану Краско пустили чужого человека, но не детей

К 92-летнему актеру Ивану Краско, госпитализированному с инсультом, пустили в реанимацию только одного человека – помощницу Дарью Пашкову. Сын артиста Федор объяснил, почему рядом с ним были не родные, а чужой человек, и рассказал последние новости о состоянии отца.

«Помощницу пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом. Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила», - сказал Федор Краско изданию ТАСС.

Актер отказывался есть больничную пищу, но с Пашковой поел. Помощнице не разрешили остаться в реанимации на ночь и попросили уехать домой.

Говоря о состоянии актера, сын сообщил, что «не так все плохо»: Краско периодически приходит в сознание и даже «отшучивается».

Сын не мог связаться с отцом напрямую – актеру дадут телефон, как только переведут в обычную палату. Пока связи с ним у родственника нет.

14 июля стало известно, что у Краско начались галлюцинации, он находится в тяжелом состоянии. Несколько дней он проведет в реанимации. Говорилось, что артист недоволен больничной едой. В центре Алмазова Краско провели экстренную операцию. Подробности не сообщались.