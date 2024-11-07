«Удалось скинуть несколько кг»: Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения

69-летняя Лариса Долина вышла в свет в приталенном пиджаке после похудения. Певица опубликовала кадр с мероприятия в Telegram-канале.

Лариса Долина принимает участие в съемках новогоднего концерта. Певица не стала раскрывать всех подробностей, зато показала свой образ. Для выхода в свет артистка выбрала приталенный черный пиджак, корсет, брюки и шляпу. Наряд знаменитости подчеркнул ее постройневшую фигуру после похудения.

«Как вам? Я люблю меняться и экспериментировать с костюмами, и, учитывая, что мне снова удалось скинуть несколько лишних кг, выбор стал шире», — обратилась певица к подписчикам.