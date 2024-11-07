НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 ноября 2024, 11:22
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«Удалось скинуть несколько кг»: Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения

69-летняя Лариса Долина вышла в свет в приталенном пиджаке после похудения.
«Удалось скинуть несколько кг»: Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения

© Starface.ru

69-летняя Лариса Долина вышла в свет в приталенном пиджаке после похудения. Певица опубликовала кадр с мероприятия в Telegram-канале.

Лариса Долина принимает участие в съемках новогоднего концерта. Певица не стала раскрывать всех подробностей, зато показала свой образ. Для выхода в свет артистка выбрала приталенный черный пиджак, корсет, брюки и шляпу. Наряд знаменитости подчеркнул ее постройневшую фигуру после похудения.

«Как вам? Я люблю меняться и экспериментировать с костюмами, и, учитывая, что мне снова удалось скинуть несколько лишних кг, выбор стал шире», — обратилась певица к подписчикам.

«Удалось скинуть несколько кг»: Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения

© Скриншот фото, Telegram-канал Ларисы Долиной

Образ Долиной дополнил яркий макияж с красной помадой и подведенными глазами.

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