«Удалось скинуть несколько кг»: Лариса Долина похвасталась фигурой после похудения
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69-летняя Лариса Долина вышла в свет в приталенном пиджаке после похудения. Певица опубликовала кадр с мероприятия в Telegram-канале.
Лариса Долина принимает участие в съемках новогоднего концерта. Певица не стала раскрывать всех подробностей, зато показала свой образ. Для выхода в свет артистка выбрала приталенный черный пиджак, корсет, брюки и шляпу. Наряд знаменитости подчеркнул ее постройневшую фигуру после похудения.
«Как вам? Я люблю меняться и экспериментировать с костюмами, и, учитывая, что мне снова удалось скинуть несколько лишних кг, выбор стал шире», — обратилась певица к подписчикам.
Образ Долиной дополнил яркий макияж с красной помадой и подведенными глазами.
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