«Мне ее стало так жалко»: Виктор Дробыш раскритиковал зачитавшую рэп Ларису Долину

Лариса Долина в шоу «Битва поколений» зачитала рэп и нарвалась на критику продюсера Виктора Дробыша. 69-летняя артистка вышла на сцену с Александром Степановым, известным под псевдонимом ST, и исполнила композицию в стиле хип-хоп «Луи Луи».

Выступление не пришлось по вкусу Дробышу, о чем он поспешил сообщить ей и остальным зрителям.

«Это раунд был такой, будто они пришли на дуэль, а Долиной не дали пистолет. Такое ощущение, что Ларисе Александровне дали слова „Луи Луи“, заиграла музыка, а рядом какой-то пацан в кепке бегает, руками машет. Мне ее стало так жалко! Ужас какой-то»,— заявил Дробыш.

Неожиданно его поддержали остальные члены жюри. Так, Татьяна Тур назвала идею совместного выступления ST и Долиной катастрофической.

«Объединить на одной сцене одну из лучших мировых вокалисток, утонченную Ларису Александровну, и пацанчика с района?» — задалась вопросом Тур в эфире «МУЗ ТВ».

Не понравился рэп в исполнении Долиной и певице Люсе Чеботиной. Она призналась, что ждала от исполнительницы хита «Погода в доме» совсем другого.

«Я ожидала, что она его споет. Ожидала услышать совершенно иное прочтение, не похожее на оригинал, что-то мелодичное», - сказала Чеботина, добавив, что в битве однозначно победил ST.

Ранее Лариса Долина высказалась о молодых артистах. Как призналась исполнительница, ей важно понимать, что после нее придут новые талантливые молодые люди, которые смогут заменить ее.