Удалось сбросить больше 40 кг: Самойлова раскрыла секрет похудения Джигана

Оксана Самойлова раскрыла секрет похудения своего мужа Джигана.

Блогерша призналась, что рэперу удалось сбросить больше 40 килограммов за последний год. По словам Оксаны, все дело в том, что он решил начать вести здоровой образ жизни для улучшения здоровья.

Помимо активных занятий спортом в тренажерном зале Джигану приходится сидеть на серьезной диете. Так, в личном блоге Самойлова решила раскрыть один из приемов пищи исполнителя. Судя по видео, теперь в его обеденное меню входят суп из краснокочанной капусты и курицы, печеная тыква, паштет из фасоли, салат из петрушки и кейла, домашние куриные сосиски и отварная говядина.

Несмотря на то, что Джигану удалось достичь желаемой цифры на весах, он все еще продолжает придерживаться правильного образа жизни. Однако его супруга заметила, что обедает теперь рэпер с грустным лицом. Сам же артист объяснил, что никто не обрадовался бы такому меню.

«Если бы так кушали, все были бы грустными», — комментирует свой рацион расстроенный Джиган в видео.

Джиган также заверил, что контролирует своей вес и состояние здоровья, из-за чего наблюдается у личного врача.

Напомним, что до похудения рэпер весил около 130 килограммов, теперь цифра на весах составляет 86,5 килограммов.

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