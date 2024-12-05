«Мама очень красивая. А я получилась смесь»: дочь Джигана и Самойловой недовольна своей внешностью

Старшая дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой рассказала о комплексах. Ариела недовольна своей внешностью. По ее признанию, глядя на красивую маму, она чувствует себя непривлекательной.

О недовольстве собой школьница сообщила матери в шоу «Большое переселение». Уединившись с родительницей, она заявила, что ненавидит то, как выглядит, поэтому ей остается только терпеть себя. При этом Самойлову она считает очень красивой. Она отметила — мама выглядит в соцсетях, как и в жизни. А вот Ариела отличается в Интернете и реальности.

«Мама очень красивая. А я получилась смесь. Мне не нравится», - призналась Ариела.

Оксана Самойлова уверена, что у дочери просто сейчас переходный возраст, отсюда и комплексы. Она считает, что, как только девочка повзрослеет, то полюбит себя. Тем более, что родители все время говорят, какая она красивая.

К слову, сейчас Ариела отдалилась от матери. Она стала проводить меньше времени с ней и даже попросила не показывать ее в блоге. Ей теперь проще общаться с отцом.

«Вообще Ариела больше с мамой, но в этом возрасте почему-то ближе со мной», - поделился Джиган.

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