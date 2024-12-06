«Сегодня он мне пригодился»: Джиган рассказал, зачем носит нож в кармане

Рэпер Джиган признался, что носит с собой нож. В разговоре с корреспондентом Kp.ru звезда рассказал, что этот предмет нужен ему «для инженерии».

Знаменитость позиционирует себя как семьянин – у него есть жена и четверо детей. Поклонников удивило то, что рэпер носит с собой нож. Это он продемонстрировал во время съемок шоу «Натальная карта». В какой-то момент он достал его из кармана, чем напугал ведущую.

39-летний Джиган признался, что действительно носит с собой нож. Но использует его в определенных целях.

«Да, правда, ношу нож. Вот сегодня он мне пригодился, чтобы сделать дырочки в стаканчике, чтобы процедить чай. Заваривал чай. И вот заварка, чтобы осталась в другом стаканчике. Для инженерии!» — объяснил артист.

Певец также рассказал о съемках реалити-шоу в селе. Участником стал не только он, но и вся его большая семья. Мужчина признался, что этот опыт был положительным.

«Это настоящая деревня, село – это когда много людей. А там буквально вот шесть домов, семь максимум. Очень понравилось», – поделился он.

Сейчас Джиган находится в Москве без супруги и наследников. Они уехали отдыхать на Алтай.

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