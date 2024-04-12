«Удалось достойно показать себя»: отец Влада Соколовского высказался о разводе сына с Дакотой

Отец Соколовского заявил, что не давал советов Владу по поводу развода с Дакотой. Расставание произошло в 2018 году и вызвало бурную реакцию у поклонников.

Напомним, что певица Рита Дакота открыто рассказала о неверности мужа – певца Влада Соколовского. Через некоторое время они смогли помириться и стали общаться по поводу воспитания общей дочери Мии. Сейчас они находятся в браках с другими людьми, но устраивают общие семейные встречи.

«Считаю, в таких ситуациях все очень индивидуально и человек должен сам принимать решения, как ему себя вести и как жить дальше. Считаю, Владу удалось достойно показать себя в ситуации развода», – поделился мужчина с Леди Mail.ru.

По словам отца исполнителя – Андрея Соколовского, несмотря на развод, Рита все равно остается важной частью их семьи. Кроме маленькой Мии у дедушки с бабушкой есть и другой внук – Дэвид, которого родила нынешняя супруга Влада Ангелина Суркова. Андрей отмечает, что Влад является прекрасным отцом, поэтому не нуждается в советах – он сам очень заботливый и внимательный. Также мужчина убежден, что молодой отец воспитывает наследников благодаря воспоминаниям из своего детства, когда они росли вместе с сестрой.

Ранее мы писали о том, что певец Влад Соколовский планирует устроить пышное торжество в честь свадьбы с Ангелиной Сурковой. Молодые люди официально расписались еще после рождения сына, но тогда отказались от праздника. Теперь есть информация о дате торжества, на котором будут не только родственники, но и многочисленные друзья.

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