«Во всем виноваты 10 женщин»: сыровар Сирота раскрыл причину развода с женой

Сыровар Олег Сирота рассказал, что развелся из-за ковида. Оказалось, что в это время он жил в одном доме с 10 женщинами. Историей из своей жизни он поделился в интервью ведущей телеканала «360». политологу Аксинье Гурьяновой.

«Во всем виноваты 10 женщин», – прямо заявил он.

Новость о разводе мужчины с супругой Пелагеей Стерлиговой стала громом среди ясного неба. Но причины не назывались. Сейчас сыровар признался, что на отношения повлиял ковид. Получилось так, что они огромной семьей оказались в одном доме, с ним рядом были мама, теща, сестра с племянницей, три дочери и две няни.

«Многие браки начали распадаться во время ковида, все много общались друг с другом и обнаруживали что-то. Я же — на хозяйстве, приезжаю раз в три дня [домой]», — рассказал Олег.

Бизнесмен отдал часть обязанностей жене. Она занималась кафе, между ними возникали споры и даже конфликты. Продолжалось это и в домашней обстановке. Сирота убежден, что в браке должно быть партнерство, а не конкуренция. Он отметил, что они с бывшей женой были очень похожи, а таким людям тяжело жить вместе.

При этом супруги пытались помириться и даже обращались за помощью к психологу. Но вскоре приняли окончательное решение о разводе.

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