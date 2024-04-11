«Решили устроить большую вечеринку»: Влад Соколовский раскрыл дату свадьбы с Ангелиной Сурковой

Певец Влад Соколовский объявил дату свадьбы с Ангелиной Сурковой. Торжество состоится уже 20 апреля. Об этом он рассказал на открытии музыкального лейбла VK Records.

Как уже признавался экс-солист группы «БиС», он давно женат на своей возлюбленной. Артисты расписались сразу после рождения сына, но предпочли это скрыть, а праздник оставить на потом. В ноябре 2023 года Влад все-таки поделился, что они с Ангелиной уже были в ЗАГСе, и рассказал, что хочет устроить большую свадьбу.

Для осуществления всех планов Соколовскому нужно было время, а его ему не доставало из-за съемок в сериале «Постучись в мою дверь в Москве». Но певец все же смог все организовать.

«20 апреля, в субботу, состоится действительно моя свадьба. Это будет такой семейный праздник, но переходящий в народные гуляния, потому что ночью мы решили устроить большую вечеринку», - цитирует слова артиста PEOPLETALK.

Напомним, что Ангелина и Влад вместе с 2020 года. Они неоднократно расходились и сходились обратно. Но после появления сына на свет новостей о проблемах в их браке в СМИ больше не появлялось.

Ранее Влад Соколовский рассказал о жестком контракте с Константином Меладзе.