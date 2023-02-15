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01:00, 15 февраля 2023
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Удалили весь некроз: на теле Костомарова не осталось пораженных участков

Источник сообщил, что на теле Костомарова не осталось пораженных участков.

Удалили весь некроз: на теле Костомарова не осталось пораженных участков

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Фигуристу Роману Костомарову удалили весь некроз – таким образом, на теле спортсмена не осталось пораженных участков. Об этом сообщил источник.

По данным собеседника, если дальше все будет развиваться благополучно и некроз остановится, то останется снять Костомарова с ИВЛ.

По данным собеседника, минувшей ночью у фигуриста поднялась температура. Это стало реакцией организма на перенесенный стресс.

Костомарову не только отрезали одну стопу и зачистили вторую, но и ампутировали кисти, пишет Пятый канал. На операцию решились, чтобы остановить отмирание тканей.

Ранее анонимный врач сообщил, что операции, как у Костомарова, в последний раз делали 10 лет назад. В целом ампутации из-за гангрены он назвал большой редкостью.

14 февраля спортсменка Светлана Журова рассказала о последнем сообщении жены Романа Костомарова Оксаны Домниной. Женщина написала одно слово.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Пятый канал
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#Роман Костомаров
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#ампутация
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