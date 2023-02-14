«Такого не было»: операций, как у Костомарова, не делали 10 лет

Руководитель отделения сосудистой хирургии федерального центра, комментируя операции фигуристу Роману Костомарову, рассказал, что врачи крайне редко прибегают к ампутации конечностей из-за гангрены. В его отделении такие операции не проводились десять лет.

Специалист на условиях анонимности сообщил, что пациентов стараются не доводить до ампутации.

«Мы крайне редко проводим такие операции. Коллеги делают их дай Бог раз в год, а у нас в отделении уже лет десять такого не было — ни одного пациента с ампутациями из-за гангрены», - сказал он МК.

На вопрос издания, есть ли шансы, что гангрена не распространится в случае ампутации конечностей, врач заявил, что для этого не должны быть повреждены сердце, легкие и органы брюшной полости. Он добавил, что руки и ноги не играют ключевой роли и без них можно существовать.

Ранее сообщалось, что СМИ ошибочно написали об ампутации обеих стоп Костомарову. По последним данным, спортсмену отрезали одну стопу, на второй врачи зачистили пораженные ткани.