Без подробностей: жена Романа Костомарова написала одно слово

Спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение семьи фигуриста Романа Костомарова, которая решила не раскрывать подробности болезни. Подруга Олимпийского чемпиона также передала последние слова, которые ей написала супруга Костомарова Оксана Домнина.

Журова считает, что семья поступает правильно, не раскрывая сведения о больном. По ее словам, никто не может знать наверняка о состоянии спортсмена, пока не скажет жена Костомарова.

«В день рождения Костомарова Оксана просто написала мне одно слово «Держимся». Без подробностей», - рассказала МК Журова.

Также парламентарий отказалась проводить параллель между историями Костомарова и певицы Жанны Фриске. В случае с фигуристом, считает Журова, имеет место «симбиоз зрителей и его команды, с которой Роман работал долгие годы».

Ранее стало известно об ошибке СМИ, которые писали об ампутации Костомарову обеих стоп. Оказалось, что фигуристу отрезали одну стопу, на второй врачи зачистили пораженные ткани.