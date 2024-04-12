«Удалил позвоночник»: Якубович отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем

Российский телеведущий Леонид Якубович прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее появилась информация о том, что шоумен почувствовал недомогание после викторины «Опорный край», которую он провел в Екатеринбурге. Зрители рассказали, что знаменитость путал названия городов. В итоге 78-летнему телеведущему якобы пришлось обратиться к врачам из-за сильных болей в спине.

Народный артист РФ поспешил прокомментировать распространившиеся слухи о своих проблемах со здоровьем.

«Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу четырьмя самолетами! Новость прочитал одним глазом! Жду, когда подвезут второй, чтобы прочитать полноценно», - отшутился Якубович.

Ранее мы писали, что Леонид Якубович попросился в семью к ювелиру из Костромы, чтобы по утрам радовать его супругу.