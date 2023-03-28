Учится самостоятельно есть и сидеть: что происходит с Костомаровым в больнице

Прославленный фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в больнице, куда попал еще 10 января. Известно, что мужчина перенес некроз, гангрену и инсульт. Недавно появилась информация, что в состоянии спортсмена наблюдается положительная динамика. Источник сообщил Пятому каналу, что звездному пациенту зашили трахеостому: теперь он учится глотать и жевать.

По данным СМИ, сейчас некроз не распространяется по телу. Возможно, Роману в дальнейшем не потребуется операций. У Костомарова восстановилось мозговое кровообращение, но врачи все равно продолжают ставить ему капельницы и уколы.

Медики боятся за печень мужчины и делают все возможное, чтобы не допустить ее отказа. Поэтому лекарственная терапия в основном направлена на восстановление внутренних органов. У Романа есть специализированное питание, которое необходимо пить, но он уже заново учится жевать и глотать. Отмечается, что фигурист начал сидеть, но только с помощью посторонних.

Ранее мы писали о том, что медики готовы приступить к следующему этапу в лечении Костомарова – подготовке к протезированию. Согласно информации в СМИ, фигурист полностью пришел в себя, он постоянно находится в сознании и мотивирован на начало реабилитации.

На днях хореограф Илья Авербух сообщил, что Роман оставил ему позитивное голосовое сообщение и ситуация начала выправляться. Что конкретно сказал мужчина, он не раскрыл.