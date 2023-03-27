«Записал голосовое сообщение»: после очередной операции Костомаров оставил тайное послание

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией, и с тех пор он отчаянно борется за свою жизнь. По сообщениям СМИ, за два месяца, проведенных в больнице, Олимпийский чемпион перенес некроз, гангрену и инсульт. Кроме того, на прошлой неделе стало известно о проведении еще одной ампутации Романа: на этот раз он лишился пальцев левой руки. Сегодня на связь с изданием ТАСС вышел Илья Авербух и рассказал о самочувствии близкого друга и коллеги.

По словам хореографа, состояние Костомарова улучшается. Мужчина уже общается с семьей и даже пользуется социальными сетями. Как выяснилось, Роман оставил весьма позитивное голосовое сообщение Авербуху. Что именно сказал фигурист — Илья оставил в тайне, однако он отметил прекрасный настрой собеседника.

«Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение. В голосе чувствовалась очень сильная мотивация. Он пошутил: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята". Ситуация начала выправляться», — высказался возлюбленный Арзамасовой.

К слову, подобная новость крайне обрадовала поклонников Романа, которые не прекращали молитв за его здоровье.

Ранее на связь с журналистами вышел инсайдер и рассказал об агрессивном поведении Олимпийского чемпиона. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 40-летняя Ксения Бородина пожаловалась на шестидневную головную боль. Телеведущая не на шутку обеспокоена своим здоровьем, вот почему она обратилась за помощью к медицинским сотрудникам. Однако сами эксперты теряются в догадках и не могут назвать причину резкого ухудшения состояния знаменитости.