«Все операции завершены»: в лечении Романа Костомарова начинается новый непростой этап

Врачи в «Коммунарке» завершили все операции у фигуриста Романа Костомарова. Сейчас медики проводят общий мониторинг состояния спортсмена, чтобы приступить к следующему этапу – подготовке к протезированию.

Об этом пишет RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, Костомаров отключен от аппарата для дыхания, у фигуриста убрали трахеосому.

«Все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», - сказал источник.

Согласно его информации, Костомаров полностью пришел в себя, он постоянно находится в сознании и мотивирован на начало реабилитации.

Напомним, фигурист попал в больницу в январе. Он перенес ампутацию стоп, голеней, кисти правой руки и пальцев на левой. Звучала информация, что, возможно, потребуется отрезать всю левую кисть. Утверждалось, что Костомаров ведет себя агрессивно после всех ампутаций. Спортсмену дают много обезболивающих и успокаивающих препаратов.

27 марта коллега спортсмена Илья Авербух сообщил, что фигурист оставил ему позитивное голосовое сообщение и ситуация начала выправляться. Что конкретно сказал Костомаров, он не раскрыл.