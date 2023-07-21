Учится держать равновесие: Костомарову с протезами на ногах тяжело дается один вид упражнений

Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео, на котором показал, что дается ему сложнее всего из-за протезов на ногах. Спортсмен продемонстрировал тренировку на баланс: он учится держать равновесие, но получается с трудом.

Олимпийский чемпион подписал видео: «Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации».

За кадром попытки Костомарова комментировали тренер и жена Оксана Домнина. Она произнесла: «Не слез, потому что не ищет легких путей».

Костомаров тем не менее не бросает начатое и не сдается, продолжая тренировки с новыми конечностями.

Напомним, спортсмен провел в больнице 175 дней. За это время он перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Протезы до сих пор установлены только на ногах. При выписке в начале июля Костомаров благодарил персонал больницы, свою жену и брата. Он признавался, что покидает медучреждение в хорошем настроении.