«Мне сейчас трудно»: режиссер Сокуров объяснил отказ от просмотра сериала «Слово пацана»

Режиссер Александр Сокуров не стал скрывать, почему не смотрит «Слово пацана». Об этом сообщает издание «Национальная Служба Новостей».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым обсуждаемым событием в 2023 году. Проект получил восторженные отзывы не только от зрителей, но и от кинокритиков. Несмотря на это, Александр Сокуров отказался от просмотра сериала.

Режиссер обмолвился, что на данный момент он испытывает жизненные трудности. Сокуров не стал раскрывать причину произошедшего. Вместо этого он отметил, что в сложившейся ситуации не может работать над фильмами и преподавать. Из-за этого режиссер отказывается «тратить время и силы на такие большие произведения».

«У меня другие жизненные задачи. Мне сейчас довольно трудно, потому что я не могу работать. Надо как-то решать, как мне быть», — пожаловался режиссер.

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