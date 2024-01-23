Актриса Анна Пересильд пожаловалась на фанатов сериала «Слово пацана»

Актриса Анна Пересильд призналась, что обижается на фанатов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как оказалось, поклонники даже не знают имени исполнительницы роли Айгуль.

В личном блоге 14-летняя дочь звезды «Вызова» Юлии Пересильд рассказала, что первое время, когда все только говорили о проекте режиссера Жоры Крыжовникова, она не обращала внимания на то, что все сравнивали ее с экранной героиней. Зрители видели в ней девушку Марата и в реальной жизни. Но со временем Анну это стало напрягать.

По словам артистки, поклонники, подходя к ней, до сих пор называют ее Айгуль. При этом уже успел выйти новый сериал, в котором Пересильд-младшая исполнила совсем другую роль.

«Мне иногда обидно. Все-таки хочется, чтобы, когда люди подходили сфотографироваться, знали, как меня зовут», - призналась Анна.

Напомним, что слава пришла к юной актрисе как раз после «Слова пацана», хотя изначально ее звездные родители были против того, чтобы она снималась в этом сериале, так как считали его слишком жестким для дочери. Но Анна рискнула и смогла даже на время стать популярнее матери. Однако стоило выйти финальной серии, как Пересильд стала все чаще сталкиваться с недоброжелателями. Недавно ее раскритиковали в Сети за плохую игру в новом проекте.