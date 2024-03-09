Участники «Новой Фабрики звезд» пожаловались на тяжелые условия проживания

Сын бывшего художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина пожаловался на тяжелые условия жизни в проекте телеканала ТНТ «Новая Фабрикя звезд». Александр провел рум-тур по звездному дому и рассказал, что ему негде спать.

При это «фабрикант» отметил, что с аналогичной проблемой столкнулись другие участники шоу — Габриэль Александров и Семен Полищук.

«Нам негде спать. Надеюсь, что продюсеры как-то решат эту проблему», — обратился артист к продюсерам шоу.

Филин-младший отметил, что в помещениях просто не хватает кроватей.

Видео рум-тура из звездного дома опубликовал Telegram-канал «Новая Фабрика звезд ТНТ».

Ранее глава ТНТ Тина Канделаки объяснила, почему в шоу «Новая Фабрика звезд» из 17 мест четыре заняли дети российских знаменитостей. Этот факт вызвал негодование зрителей, поэтому Канделаки, сын которой также принимает участие в программе, решила выступить с заявлением.