Участник «Иванушек» рассказал, что его разочаровывает

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, какие люди вызывают у него разочарование. Об этом он заявил в эфире телеканала RU.TV.

По словам артиста, его разочаровывают люди, которые не выполняют обещаний. Он отметил, что лучше вообще ничего не объяснять, если нет возможности выполнить это.

«Перезвоню», что-то пообещает и может не делать, вот какие-то такие моменты. Лучше не обещать, может быть. Вот такие моменты разочаровывают <...>. Я над собой работаю в плане того, что я четко понимаю, отдаю отчет, что, если я что-то пообещал, я должен это сделать, должен», — поделился музыкант.

Туриченко подчеркнул, что даже если не хочется, нужно выполнять обещанное, или же просто ничего не обещать. Исполнитель добавил, что его разочаровывают люди, которые могут воспринимать хорошее отношение за слабость.

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