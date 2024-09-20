«Чтобы аквариума не было»: солист «Иванушек International» Кирилл Андреев раскрыл секрет похудения

Солист группы «Иванушек International» Кирилл Андреев рассказал, что весит 104 кг. Певец похудел на 5 кг и планирует скинуть еще столько же.

Артист заявил, что комфортно себя чувствует в нынешнем весе, но хотел бы все же избавиться еще от 5 кг.

Для того, чтобы держать себя в форме, Андреев придерживается определенных правил: певец старается меньше есть, ходит в бассейн, на хоккей и занимается спортивной ходьбой.

«Я делаю это не для наращивания мышечной массы, а чтобы сбросить лишний вес, чтобы здесь „аквариума“ не было», — рассказал 53-летний исполнитель в разговоре с NEWS.ru.

Кирилл Андреев в 2021 году стал дедушкой — у его наследника родилась дочь. Девочку решили назвать редким именем Аннелия. Певец старается баловать внучку.

Напомним, певец Кирилл Андреев больше 30 лет поет в составе группы «Иванушки International». Фанаты коллектива знают, что именно он исполняет большую часть вокала в песнях. Артист объяснил, что это решение было принято продюсером Игорем Матвиенко.