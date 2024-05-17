Участник группы «Корни» Александр Бердников заявил, что не хочет бросать пить. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась вечеринка в честь премии RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Бердников. Певец находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой. Он отметил, что подобные вечеринки приносят «огромную радость», позволяя встретить старых друзей и отдохнуть от работы.

Александр заявил, что ему хочется веселья, вот почему он не намерен отказываться от алкоголя. По словам артиста, он бросит пить после 50.

«Я сказал, что после 50 завяжу», — высказался Александр.

По его мнению, веселиться без алкоголя невозможно, а те, кто настаивают на обратном, — врут.

Ранее певица МакSим заявила, что больше не лечится от алкогольной зависимости в рехабе. Подробности читайте в этой новости.

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