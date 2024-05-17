«Дико триггерит»: Ксения Собчак рассказала, как ее обманывают на деньги

Ксения Собчак рассказала, как ее обманывают на деньги из-за громкой фамилии. Журналистка поделилась откровением в Telegram-канале.

В личном блоге Ксения пожаловалась на трудности публичной жизни. Журналистка рассказала историю, как массажист запросил у нее за сеанс 20 тысяч рублей. Собчак была удивлена, что за ту же услугу мастер взял с ее подруги в два раза меньше. Как выяснилось, мужчина увеличил ценник из-за громкой фамилии Ксении.

Собчак назвала его поступок наглостью и заявила, что не в первый раз сталкивается с такой проблемой.

«Дико триггерит наглость людей. Ощущение, что я деньги не зарабатываю. Видимо, они падают мне на голову. Люди основываются не на ценах рынка услуг, а на представлении, что у меня деньги куры не клюют. Много таких историй. Это касается всего. Даже учителей Платона. Я должна прикрываться кем-то, чтобы не получать двойной ценник», — пожаловалась знаменитость.

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