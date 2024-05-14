«Не могла продержаться и двух недель»: МакSим прекратила лечение от алкогольной зависимости

Певица МакSим заявила, что больше не лечится от алкогольной зависимости в рехабе. Она поняла, что избавится от вредных привычек только благодаря вере. Об этом она сообщила в интервью PeopleTalk.

В прошлом у исполнительницы хита «Знаешь ли ты» было много проблем со здоровьем и скандалов. Некоторые из них были связаны с алкогольной зависимостью, которую не скрывала звезда. Она пробовала лечиться в клинике, но это не принесло хороших результатов. Девушка рассказала о своем сложном пути.

«Да нет сейчас этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель», – поделилась артистка.

По словам МакSим, она по совету друзей ездила на ретрит в Кыргызстан и даже жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте. Кроме того, увлекалась практиками. Но сейчас старается просто верить и жить, наслаждаясь каждым моментом.

Напомним, что певица сделала громкое признание о вредной привычке в июле 2023 года. Она рассказала, что после комы слишком рано приступила к работе и пыталась все успеть благодаря «допингу». Но звезда поняла, что это не приведет ни к чему хорошему, а кроме того, плохо влияет на детей. Старшая дочь поддержала маму в идее лечиться в клинике. А младшую ограждали от негативной информации, чтобы уберечь детскую психику.

Ранее мы писали о том, что артист цирка Юрий Куклачев рассказал о самочувствии после выписки из больницы. Он заявил, что врачи буквально вытащили его с того света.