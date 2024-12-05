Участниц группы SEREBRO заподозрили в плагиате песни Леди Гаги. В Сети раскритиковали новые клипы подопечных Максима Фадеева.

29 ноября Максим Фадеев представил обновленный состав SEREBRO и показал фрагменты клипов. Пользователи Сети не оценили творчество девушек, сравнив его с песнями Леди Гаги. Они отметили, что, помимо танца из Вad Romance, создатели видео вдохновились антуражем из клипа Alejandro.

«Что я только посмотрел и послушал? Такое ощущение, что взяли нейросеть и нарезали кусочки из разных песен», — написали фолловеры.

Однако были и те, кто оценил ролики SEREBRO, указав на неуместность сравнений с Леди Гагой. Они отметили, что певица своровала идеи клипов у зарубежных коллег.

«Смешно обвинять кого-то в плагиате Гаги, учитывая, что все ее образы, песни и клипы украдены у других. Ржу», — высказались подписчики.

Ранее солистки SEREBRO рассказали, как попали в группу и к Максиму Фадееву. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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