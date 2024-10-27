«Украла песню»: Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратила внимание на новую песню Леди Гаги под названием Disease и увидела в ней сходство с хитом из детского фильма «Про красную Шапочку» 1977 года, в котором она сыграла главную роль.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?» — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Она также опубликовала отрывки из сингла Гаги и советского детского фильма.

Пользователи Сети согласились с предположениями Поплавской и отметили, что оригинал в любом случае лучше копии.

«Украла, надкусила, но не превзошла», — написали комментаторы.

Напомним, в фильме режиссера Леонида Нечаева за Яну Поплавскую «Песню Красной Шапочки» исполнила Ольга Рождественская.

Ранее певец Дима Билан заявил, что отказался записывать совместную песню с Леди Гагой. Оказалось, что это было еще до мировой известности артистки.