«Не было открытого кастинга»: солистки SEREBRO рассказали, как попали в группу и к Максиму Фадееву

Солистки SEREBRO заявили, что у них не было кастинга в группу и конкуренции. KEIKO, AYA, DI рассказали сайту «Страсти», как попали к Максиму Фадееву.

По словам артисток, у них не было серьезного отбора в группу. AYA увидела в личном блоге продюсера новость о поиске солистки и отправила свою анкету. Уже через неделю ее пригласили на встречу, где были оговорены детали сотрудничества. Так девушка стала первой участницей группы и помогла Фадееву найти других солисток.

«У нас не было открытого кастинга в группу и прямой конкуренции с другими участниками. Но все равно было очень волнительно на этапе подготовки, особенно сейчас, когда мы запустились. Например, AYA увидела у него на канале новость о том, что он ищет себе солистку, и написала сообщение. Следом отправила фото и видео, а уже через неделю ее пригласили на встречу. Так наша AYA стала первой участницей нового состава и помогла Максу найти нас — DI и KEIKO», — рассказали солистки SEREBRO.

Артистки отметили, что первая встреча с Фадеевым прошла тепло и на дружеской волне.

«Я всегда вдохновлялась творчеством Максима и по-особому его понимала, поэтому при первой встрече и дальнейшей работе был коннект, интерес и желание слушать и учиться», — высказалась KEIKO.

Напомним, 29 ноября продюсер представил обновленный состав SEREBRO и показал первый клип группы.