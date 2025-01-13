Убыток в 30 миллионов: в Москве закрылся ресторан Меладзе

Ресторан дочери певца Валерия Меладзе разорился и закрылся в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Софья Меладзе открыла ресторан Omela на Остоженке в начале 2022 года. В заведении подавали средиземноморскую кухню. Помимо ресторана, дочка певца владела дорогим баром, но оба проекта закрылись. В 2024 году Софья пыталась избежать разорения, меняя шеф-поваров, но усилия оказались безуспешными.

По информации источника, заведение числилось за фирмой «Кафе Набоков», чистый убыток составляет 30 миллионов рублей.

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