Первое за несколько лет появление на публике: Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Певец Валерий Меладзе неожиданно вернулся в Россию перед Новым годом и впервые за несколько лет появился на публике в Москве. Ушедшего в тень артиста заметили в компании знаменитостей. Фото с Валерием Меладзе опубликовала в соцсети дочь певицы Славы Александра Морозова.

На появившемся в Сети снимке Валерий Меладзе предстал вместе с дочерью певицы Славы. Перед этим Александра Морозова отправилась на шопинг с мамой, поэтому не исключено, что девушка могла встретить артиста в одном из столичных магазинов. Примечательно, что за время отсутствия в Росси певец практически не изменился.

Сам артист пока никак не афишировал свое возвращение в Россию. Вполне возможно, что Валерий Меладзе приехал в Москву для выступления на новогодних корпоративах. Также певец может надолго задержаться в стране, поскольку, судя по гастрольному графику, в ближайшие два месяца у него не запланировано сольных концертов, а первое выступление должно состояться лишь в конце февраля. При этом знаменитость не планирует давать концерты в российских городах, предпочитая выступления в Турции, Германии, Чехии, Австрии, Швеции и Финляндии.

По всей вероятности, певец приехал в Россию не один, а вместе с женой Альбиной Джанабаевой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» также не афиширует свое пребывание в стране. Однако недавно певица поделилась в личном блоге видео, на котором предстала в одном из ресторанов, похожем на московский.

Напомним, с 2022 года Валерий Меладзе большую часть времени проводит за рубежом. По информации источников, в настоящее время певец и его супруга живут в Испании, Альбина Джанабаева занимается семьей и детьми и редко дает концерты, а артист гастролирует по всему миру.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался об ушедшем в тень Валерии Меладзе и раскрыл, пользуется ли певец спросом среди организаторов новогодних мероприятий.