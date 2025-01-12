Опустилась на самое дно: певица МакSим устроила для себя экстремальное развлечение

Марина Максимова, известная по сценическому имени МакSим, опубликовала пост в социальных сетях, в котором поделилась новым развлечением. Исполнительница облачилась в гидрокостюм и опустилась на океанское дно.

Артистка поделилась с подписчиками видео. На нем Марина продемонстрировала фанатам, как покоряет океанские глубины. Рядом с певицей в это время плавают опасные хищники — кашалоты.

При этом МакSим абсолютно спокойно отреагировала на их появление. Она даже коснулась кашалотов, а после рассказала, как ей удалось расслышать их разговоры с помощью специального оборудования.

Фанаты оказались в восторге от нового экстремального увлечения певицы. Они в очередной раз выразили симпатию к любимой исполнительнице.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Антон Петров, бывший муж певицы МакSим, приобрел для их общей дочери квартиру. Стоимость недвижимости составляет несколько сотен миллионов рублей.