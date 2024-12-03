У звезды «Ворониных» Анны Фроловцевой ухудшилось состояние из-за угрозы инсульта и сахарного диабета. Ей потребовалась помощь врачей после жалоб на сердце. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 76-летняя актриса жаловалась на учащенное сердцебиение и боли. В ходе обследования медики зафиксировали неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта. Как утверждает SHOT, после лечения в стационаре актрисе выписали лекарства и дали рекомендации, как улучшить состояние.

Несмотря на проблемы с сердцем, Анна Фроловцева продолжает творческую деятельность: в конце февраля запланирован спектакль «Оркестр» в Центральном доме актера с ее участием.

Отметим, что представители актрисы не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

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