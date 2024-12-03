Звезда «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

75-летняя актриса Ирина Муравьева попала в больницу из-за резких болей в кишечнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» вызвала скорую помощь и пожаловалась медикам на резкие боли в кишечнике. Ее решили отвести в больницу для дальнейшего обследования. Народная артистка лечилась в стационаре — на данный момент ее отпустили домой, а результаты обследования передали лечащему врачу.

В последнее время Ирина Муравьева ведет закрытый образ жизни и редко выходит в свет. В 2014 году умер после инсульта муж звезды, режиссер Леонид Эйдлин. После этого она стала еще меньше рассказывать о семье. Также у актрисы есть двое сыновей – Даниил и Евгений. Старший является выпускником ВГИКа, а младший занимается ресторанным бизнесом.

Ранее мы писали, что 89-летний актер Василий Ливанов совершил первую прогулку после выписки из больницы. По словам супруги любимого всеми Шерлока Холмса, он «чувствует себя замечательно».