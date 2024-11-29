Похрамывает: Василий Ливанов совершил первую прогулку после выписки из больницы

89-летний актер Василий Ливанов совершил первую прогулку после выписки из больницы. По словам супруги любимого всеми Шерлока Холмса, он «чувствует себя замечательно».

Подробности узнал сайт mk.ru.

Жена актера сообщила, что к ним приезжает физиотерапевт. Раньше Ливанов сдавал анализы и проходил процедуры в больнице – теперь дома. Так сделали потому, что как только актер задерживался на процедурах, появлялись сообщения, будто он при смерти.

Актер выходит гулять, когда хорошо себя чувствует. Ухудшения бывают из-за магнитных бурь и погоды – он чувствителен к этому.

«У Василия бедро ныть начинает, что он сам встать не может, иногда к бедру присоединяются колени или локти», - рассказала жена актера.

Пока она разговаривала с изданием, Ливанов прошелся по коридору. Отмечается, что он похрамывает, но держит осанку и весьма быстро для 89-летнего человека передвигается.

13 ноября сообщалось, что он попал в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Оказалось, что это стало следствием приема лекарств – они стали вредить желудку.