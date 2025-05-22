У звезды сериала «Аутсорс» Лапшиной случился сердечный приступ в театре

У звезды сериала «Аутсорс» Ольги Лапшиной случился приступ в театре. Актрисе вызвали скорую помощь из-за сильной сердечной боли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 63-летней артистке стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Врачи экстренно приехали в Театр Терезы Дуровой. Актрисе оказали первую помощь, но от госпитализации она отказалась. Теперь Лапшиной предстоит пройти обследование, чтобы установить точный диагноз.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о плохом самочувствии.

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