Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали и прооперировали
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, женщина получила перелом лодыжки и перенесла операцию. После хирургического вмешательства она находится под присмотром врачей.
Сама женина не выходила на связь и не рассказывала о своем состоянии.
Актриса сыграла роль Полины в фильме «Вторая жизнь Фёдора Строгова». В карьере Денисовой есть много ярких проектов, среди них: «Солнцепёк», «Ментовские войны», «Тайга» и «Лед-3».
Ранее мы писали о том, что экстренно госпитализирован сыгравший 15 свадеб с женой актер Владимир Новиков. Он пожаловался на проблемы с сердцем, одышку, отек ног, резкое снижение слуха и плохую самочувствительность. Народный артист долгое время страдает от нескольких хронических заболеваний.
Также стало известно, что барабанщика группы «Чайф» Северина госпитализировали накануне концерта.