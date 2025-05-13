Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали и прооперировали

Актрису Марину Денисову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина получила перелом лодыжки и перенесла операцию. После хирургического вмешательства она находится под присмотром врачей.

Сама женина не выходила на связь и не рассказывала о своем состоянии.

Актриса сыграла роль Полины в фильме «Вторая жизнь Фёдора Строгова». В карьере Денисовой есть много ярких проектов, среди них: «Солнцепёк», «Ментовские войны», «Тайга» и «Лед-3».

Ранее мы писали о том, что экстренно госпитализирован сыгравший 15 свадеб с женой актер Владимир Новиков. Он пожаловался на проблемы с сердцем, одышку, отек ног, резкое снижение слуха и плохую самочувствительность. Народный артист долгое время страдает от нескольких хронических заболеваний.

Также стало известно, что барабанщика группы «Чайф» Северина госпитализировали накануне концерта.