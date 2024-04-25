У звезды «Последнего богатыря» накопились долги из-за работы

Российская актриса Александра Урсуляк, получившая известность благодаря ролям в фильмах «Последний богатырь» и «Время первых», задолжала 86 тысяч рублей за коммунальные услуги, а также накопила штрафы ГИБДД. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, в октябре минувшего года на артистку подал в суд ГБУ «Жилищник Пресненского района» из-за задолженности в размере 45 тысяч 310 рублей. Суд постановил, что знаменитость должна оплатить задолженность до декабря, но она не сделала этого до сих пор.

Помимо этого, Урсуляк накопила штрафов за нарушение ПДД на 40 тысяч 100 рублей. Актриса рассказывала, что у нее нет времени заниматься финансовыми вопросами из-за занятости. В то же время звезда «Последнего богатыря» заверила, что намерена рассчитаться с долгами после 26 апреля — тогда закончится Московский международный кинофестиваль.

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