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Опубликовано 25 апреля 2024, 10:49
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Екатерина Варнава объяснила, зачем купила элитную недвижимость в Грузии

Актриса Варнава назвала покупку недвижимости в Грузии подарком на день рождения.
Екатерина Варнава объяснила, зачем купила элитную недвижимость в Грузии

© Tsvetkova Ekaterina \ East News

Российская актриса Екатерина Варнава рассказала, зачем приобрела элитные апартаменты в Грузии. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам артистки, покупка недвижимости стала подарком на свой день рождения. Звезда отметила, что решила купить апартаменты именно в Батуми, чтобы не выбирать, где проводить отпуск и куда можно будет «сбегать от городской суеты».

«Всегда любила смотреть на гладь моря, с восхищением засматривалась на горы, с удовольствием мечтаю под сказочные закаты. <…> Подарок так подарок я себе сделала на день рождения», — рассказала Варнава.

Ранее мы писали, что Екатерина Варнава купила апартаменты в комплексе пятизвездочных отелей Wyndham Grand Residences Batumi Gonio в Грузии за 15 млн рублей. Примечательно, что певец Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) и спортсмен Хабиб Нурмагомедов также приобрели апартаменты в данном комплексе.

Также телеведущая Дана Борисова рассказала, как случайно потратила миллион рублей в салоне красоты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Екатерина Варнава
актриса
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