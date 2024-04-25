Екатерина Варнава объяснила, зачем купила элитную недвижимость в Грузии

Российская актриса Екатерина Варнава рассказала, зачем приобрела элитные апартаменты в Грузии. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По словам артистки, покупка недвижимости стала подарком на свой день рождения. Звезда отметила, что решила купить апартаменты именно в Батуми, чтобы не выбирать, где проводить отпуск и куда можно будет «сбегать от городской суеты».

«Всегда любила смотреть на гладь моря, с восхищением засматривалась на горы, с удовольствием мечтаю под сказочные закаты. <…> Подарок так подарок я себе сделала на день рождения», — рассказала Варнава.

Ранее мы писали, что Екатерина Варнава купила апартаменты в комплексе пятизвездочных отелей Wyndham Grand Residences Batumi Gonio в Грузии за 15 млн рублей. Примечательно, что певец Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) и спортсмен Хабиб Нурмагомедов также приобрели апартаменты в данном комплексе.

Также телеведущая Дана Борисова рассказала, как случайно потратила миллион рублей в салоне красоты.