Певец Филипп Киркоров потратил 200 млн рублей на ремонт и золотые унитазы

Певец Филипп Киркоров затеял дорогой ремонт в своей квартире, расположенной в Филипповском переулке в центре Москвы. Как пишет Kp.ru, исполнитель хита «Цвет настроения синий» потратил на обновление пентхауса 200 миллионов рублей.

Киркоров пригласил дизайнера Диану Балашову, чтобы облагородить свои элитные квадратные метры, однако запретил ей ломать стены и избавляться от многоярусного потолка, чтобы сохранить дворцовый стиль.

«Там был абсолютно старомодный интерьер: многоярусные потолки, камин из мрамора. Заказчик попросил переделать квартиру, ничего при этом не ломая», - поделилась дизайнер с изданием.

Балашова украсила интерьеры люстрами за два миллиона рублей, прикроватными светильниками за 610 тысяч рублей каждый. Кроме того, одну из комнат дополнит мраморный камин стоимостью 510 тысяч рублей.

Она также облагородила кремовые колонны в гостиной, выкрасив их в ежевичный цвет, и обновила всю сантехнику. К слову, ванная комната будет напичкана разными техническими новинками.

Ранее сам Киркоров похвастался, что из Китая привез «умные» унитазы с подогревом. При этом по слухам, сантехнику поп-король выбрал золотого цвета.

В спальне установлена кровать от известного итальянского бренда, за которую Киркоров отдал более 3 миллионов рублей. Интерьер в звериных мотивах дополнила люстра из муранского стекла.

Мебель в столовой, по данным газеты, тоже от Версаче. Так, стоимость только одного стула составляет более 700 тысяч рублей, а за обеденный стол Филипп заплатил 1,25 миллиона рублей.

Кроме того, в прихожей установлены комоды, стоимость каждого из которых превышает 4 миллиона рублей. Все это щедро декорировано бархатом, покрыто 16-каратным золотом, серебром.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, куда потратит деньги в случае победы в суде над артисткой Любовью Успенской.