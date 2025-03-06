«У всех есть пороки»: Иосиф Пригожин раскрыл свой главный недостаток

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем главном недостатке. Его слова приводит Леди Mail.

Как признался медиаменеджер, в его жизни было множество неудач. При этом, по его мнению, именно неудачи делают человека мудрым и успешным, потому что, спотыкаясь, у него появляется возможность анализировать, как это может быть другим.

В то же время Пригожин выделил одну черту свою характера, которую и назвал корнем большинства проблем, произошедших с ним.

«Самая большая неудача — это неумение разбираться в людях, доверять им и быть с ними чересчур откровенным. У всех есть свои пороки и недостатки. Только на доверии я все время проигрывал, потому что люди всегда предавали, нельзя было поворачиваться к ним спиной, ты сразу мог получить нож в спину. Причем за то, что помогал им состояться, думая о них и развивая их», — поделился продюсер.

Незадолго до этого Иосиф Пригожин рассказал о женщине, которая кормит его в отсутствии Валерии.

Также Иосиф Пригожин раскрыл, действительно ли Валерия намерена завершить музыкальную карьеру.