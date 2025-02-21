Иосиф Пригожин рассказал, действительно ли Валерия намерена завершить музыкальную карьеру

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, действительно ли его жена, певица Валерия намерена завершить музыкальную карьеру. Его слова приводит издание Super.

На этой неделе Пригожин объявил, что предстоящий альбом «Исцелю» станет последним в дискографии Валерии. Он также уточнил, что звезда планирует уйти со сцены в ближайшие три года. При этом некоторые восприняли подобные новости как пиар-ход в преддверии выхода новой пластинки.

В разговоре с Super медиаменеджер подтвердил, что его супруга действительно выпустит последний альбом. Однако Иосиф уточнил, что это не означает, что артистка больше не появится на сцене. Вдобавок продюсер допустил, что исполнительница хита «Часики» будет продолжать радовать фанатов совместными песнями с коллегами по цеху.

«Конечно же, Валерия рассматривает то, чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру, гастроли, но это не сегодня, не завтра. А то, что альбом выходит последний, — это факт. <…> В пандемию у Валерии было желание закончить уже. Знаете, как говорят, по красоте, но появился творческий тандем с Максимом Фадеевым и прекрасный творческий тандем с Машей Захаровой и с Косинцевой. Получился фантастический альбом. Неожиданный просто родился. В жизни бывает все», — высказался Пригожин.

Незадолго до этого Иосиф Пригожин пожаловался на Валерию.