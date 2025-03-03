Иосиф Пригожин рассказал о женщине, которая кормит его в отсутствии Валерии

Иосиф Пригожин признался, что втайне от Валерии ест картошку и котлеты. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!».

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что недоволен едой, которую ему готовит Валерия. Так, на масленицу певица приготовила ему пп-блины.

«Невкусные, диетические», — резюмирует продюсер.

При этом в холодильнике знаменитостей тоже только полезные продукты. Пригожин этим возмущен, но ему помогает домработница Анжела, которая подкармливает продюсера в тайне от жены. Она готовит Пригожину жаренную картошку и котлеты.

«У нас даже нычка есть, где мы еду прячем. Было такое, что Валерия находила», — рассказала домработница.

Пригожин также признался, что его часто подкармливают во время гастролей.

Ранее мы писали о том, что Иосифа Пригожина обвинили в хвастовстве из-за покупки дорогого автомобиля.