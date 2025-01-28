«Все произошло само собой»: предполагаемый возлюбленный Анастасии Волочковой прервал молчание

Предполагаемый возлюбленный Анастасии Волочковой, с которым ей приписывают роман, честно рассказал об отношениях с балериной. В новом выпуске «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко 26-летний танцор Марчел Абаби заявил, что они с артисткой являются лишь «партнерами по сцене».

По словам Марчела Абаби, информация о том, что между ним и Анастасией Волочковой роман, — всего лишь слухи. Совместный отдых на Мальдивах танцор сравнил с дружеской поездкой и объяснил, что они с балериной являются партнерами по шоу «Одержимость».

«Мы партнеры по сцене. Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? На Мальдивах я впервые. Сгорел там. Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. Они будут комментировать и писать многое, не зная правду о том, что у нас происходит, какие у нас с Настей отношения. Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Все произошло само собой», — поделился Марчел Абаби.

Молодой артист добавил, что у него сложилось полное взаимопонимание с танцовщицей и они ценят их дружбу. Марчел Абаби назвал Анастасию Волочкову «очень легким человеком» и отметил, что у них «никогда не было ссор, скандалов».

Напомним, недавно артистка балета сообщила, что в очередной раз улетела отдыхать на Мальдивы. Компанию Анастасии Волочковой составил партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби. После распространившихся слухов о новом романе танцовщица вышла на связь, заявив, что с молодым артистом ее связывает лишь «творчество и дружба». При этом балерина призналась, что они с танцором уже совершили путешествие на другой остров. Знаменитость подчеркнула, что туда обычно отправляются новобрачные, и посчитала это «символичным».

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова сделала признание об отношениях на фоне слухов о романе с молодым танцором.