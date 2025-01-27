Старинный особняк, дизайнерское платье: Анастасия Волочкова назвала дату и место свадьбы 19-летней дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе 19-летней дочери Ариадны. В беседе с Kp.ru танцовщица раскрыла, где и когда состоится торжество.

По словам знаменитости, ее дочь выйдет замуж весной. Как оказалось, организацией свадьбы занимается сама Анастасия Волочкова. Балерина также сообщила, что для проведения торжества выбрали старинный особняк И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге.

«Ариадна выходит замуж 26 апреля. Я организовываю свадьбу в особняке Мясникова в Петербурге. Платье Арише сошьет дизайнер моих балетных костюмов Ира Волкова, которая шила все мои балетные пачки. Пока больше ничего сказать не могу, так как до события еще несколько месяцев», — поделилась Анастасия Волочкова.

Напомним, единственная дочь артистки появилась на свет от ее союза с бизнесменом Игорем Вдовиным. Долгое время Ариадна жила вместе с отцом и его новой семьей, а летом 2024 года перебралась к своему молодому человеку. На дне рождения балерины 20 января в одном из московских ресторанов девушка впервые вышла в свет с возлюбленным Никитой и продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова высказалась о женихе 19-летней дочери. Танцовщица призналась, что уже «давно благословила» Ариадну и ее избранника.