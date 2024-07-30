Неестественно для ее возраста: Дженнифер Энистон обвиняют в новой пластической операции

55-летнюю Дженнифер Энистон заподозрили в очередной пластической операции.

Весной этого года звезда сериала «Друзья» была замечена журналистами в моменте, когда она выходила из клиники, специализирующейся на подтяжке лица. С тех пор ее в обвиняют в попытках омолодиться. Однако сама Дженнифер даже и не отрицает этого факта.

Актрису в очередной раз подозревают в хирургическом вмешательстве.

После съемок программы «Утреннее шоу», где Энистон появилась в платье с глубоким декольте, поклонники стали утверждать, что она сделала себе пластику груди. Подробности сообщает Super.ru.

Фанаты артистки внимательно изучили снимки. Они сделали вывод, что область декольте выглядит очень молодо, что неестественно для ее возраста. Кроме того, если сравнить фотографии, сделанные намного раньше, то можно найти и явные изменения в груди, так как она стала достаточно подтянутой.

Несмотря на критику в свой адрес Дженнифер не отрицает, что готова пойти на многое ради красивого внешнего вида.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал потратила на пластику около 3,5 млн рублей.