Модель Виктория Боня заявила, что влюблена в зубы актера Никиты Кологривого. Знаменитость оценила внешность Никиты в соцсети.

Виктория не раз отмечала актерский талант Никиты. По ее мнению, он «гениально» сыграл роль в сериале «Слово пацана». Более того, Боня считает, что актер лучше коллег справился с поставленной задачей. На этот раз модель встала на защиту внешности Никиты. Подписчики раскритиковали его улыбку и призвали артиста избавиться от щербинки. Виктория отметила, что влюблена в зубы Никиты.

«Влюблена именно в зубы! Не дай Бог сделает — разлюблю сразу», — высказалась модель.

К слову, некоторые россияне согласились с ее мнением. Они считают, что актеру ничего не нужно менять в себе.

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