«У вас будет эксклюзив»: многодетный отец Аршавин рассекретил рождение внебрачного ребенка

Мать шестого ребенка Андрея Аршавина поставила прочерк в графе «отец». Футболист рассказал о рождении внебрачного наследника в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча».

Андрей Аршавин удивил публику, сделав признание о тайном шестом ребенке. Как выяснилось, экс-возлюбленная не стала вписывать футболиста в свидетельство о рождении, отказалась от помощи и не дала его отчество ребенку.

«У вас будет эксклюзив! Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Мама еще одного ребенка не захотела его записывать на меня. Она также сказала, мол, деньги можешь не платить, это будет на твоей совести», — высказался спортсмен.

Андрей добавил, что экс-избранница — «адекватная девушка», поэтому он удивлен ее поступку. Несмотря на поведение женщины, Аршавин помогает ей и их общему малышу.

Ранее Андрей Аршавин познакомил возлюбленную со старшей дочерью от Юлии Барановской. Подробности читайте в этой новости.

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