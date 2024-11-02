Аршавин познакомил возлюбленную с дочерью от Барановской: засняли в Лондоне

Футболист Андрей Аршавин познакомил возлюбленную со старшей дочерью от Юлии Барановской. Вместе они отправились в Лондон. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, новую подругу спортсмена зовут Анна, она работает в менеджменте клуба «Зенит» и давно знакома с Андреем. Ее также видели летом на пляже в Сочи в компании мужчины. Более того, девушка была беременна, а осенью родила девочку. Бывшая супруга Аршавина подтвердила, что у него новая семья.

Журналисты отмечают, что малышку назвали Евой, а на безымянном пальце руки новоиспеченной мамы красуется кольцо.

Недавно они отправились в Лондон. Девушка публиковала фото из таких же локаций, как и Андрей. Они побывали на матче его экс-клуба «Арсенал», который играл с «Ливерпулем». Оказалось, что они были не вдвоем – а с дочерью Аршавина от Юлии Барановской.

Наследнице Яне сейчас 17 лет, и она очень похожа на отца. Видео с Андреем и его дочерью появилось на YouTube-канале футбольного блогера и комментатора Тимура Журавеля. Он прогулялся со звездной семьей.

«Мы однажды здесь на вертолете на набережной сели. Не помню по какому поводу, это Юля мне тогда подарок сделала», – вспомнил футболист.

Напомним, что у звезды трое детей от Барановской, и одна дочь от второй жены – Алисы Казьминой. Ранее мы писали о том, что она пожаловалась на Андрея за невнимание к ребенку.